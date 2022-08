Üks suvi töökohal, mis võib muuta kogu järgneva elu

Kui viimastel aastatel on Maxima keskmiselt võtnud suveks tööle ca 100 noort, on olnud ka aastaid, kus noorte suveabiliste hulk on küündinud 400ni. Kuigi Maxima sõlmib töölepinguid noortega alates 15. eluaastast, jääb suurem osa palgatud noortest vanusevahemikku 16–18 aastat. Kui kuni 17-aastased töötavad valdavalt abitöölistena, siis 18-aastastel on juba suurem valik – nad saavad proovida nii müüja, koka, saalitöötaja, transporttöölise kui ka kauba sorteerija ameteid.

Maxima personalijuhi Lea Kimberi sõnul on Eesti üks suuremaid jaekette juba üle 15 aasta pakkunud noortele võimalust suviti töötada, teenida taskuraha ja astuda seeläbi esimesi samme tööturul. „On rõõm tõdeda, et noorte huvi töötegemise vastu on suur, nii ka tänavu – täitsime neile eraldatud ametikohad üsna edukalt,“ märgib Lea. Ette tuli sedagi, et soovijaid oli rohkem kui pakutavaid töökohti.

„Tasustamise osas me mingit erisust teiste sarnast tööd tegevate inimestega ei tee. Küll on tõsi see, et absoluutselt kõikidel vabadel töökohtadel me kooliõpilastele suvist töötamise võimalust pakkuda ei saa, kuna mõnesid ameteid ei ole neil lubatud täita – näiteks suurte raskuste tõstmist või alkoholiga ümber käimist vajavad, samuti ka nugade ja muude terariistadega kokkupuutumist puudutavad ametikohad,“ kirjeldab ettevõtte personalijuht.

Suvine tööots andis suuna elukutsevalikul

Kui Maxima Eesti kulinaaria- ja kondiitritoodete ostujuhina töötav Julia Juhno tegi viis aastat tagasi oma toona 15-aastasele tütrele ettepaneku suvel mõnda Maxima kauplusse suveabiliseks minna, ei oodanud ta, et see avaldab lõpuks mõju ka lapse elukutsevalikule ning ühel päeval töötab temagi täiskohaga Maxima Eesti kontoris.

„Tema esimene töökoht oli Smuuli Maximas saalitöötajana. Siis võis ta töötada ainult kuus tundi päevas, aga juba järgmisel aastal tegi ta kaheksatunniseid tööpäevi,“ räägib Julia. Tema sõnul näitas see kogemus ta tütrele, kust raha tuleb. „Vahel lapsed arvavad, et ema ja isa võtavad lihtsalt pangaautomaadist raha välja ja mitte midagi ei ole selleks vaja teha,“ põhjendab ta.

Kui esimesel aastal pidi ema utsitama, et tütar suvel tööle läheks, siis järgmisel aastal tuli initsiatiiv juba neiult endalt, kuna ta nägi, millise vabaduse andis enda teenitud taskuraha. „See õpetab ka sotsiaalseid oskusi – kuidas teiste inimestega suhelda –, see annab väga hea elukogemuse,“ rõhutab Julia.

Vahepealsetel aastatel nii kassapidajana kui ka tootmistsehhis operaatorina kätt proovinud tütarlaps läks üks hetk õppima Mainori ettevõtluskõrgkooli, kus ta omandab haridust logistika erialal. Sel suvel asus 20-aastane neiu tööle juba Maxima Eesti kontori ostuosakonnas, kus ta on planogrammide spetsialist. „Ta on siin tervet karjääri teinud!“ naerab ema, kuid rõhutab, et ta ei tee üldse nalja, Maximas ongi väga head karjääritegemise võimalused.