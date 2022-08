Mida taasiseseisvumispäeva puhul lauale panna?

Maxima Meistrite Kvaliteedi peakokk Rauno Saar annab soovitused, milliste toodetega võiksid oma peolaua mugavalt ja kiirelt katta. Meistrite Kvaliteedi valmistooted on nii kodused ja ehedad, et külalised arvavad, et oled tunde köögis vaaritanud.

Suupisted ja eelroad

Mis oleks üks koosviibimine ilma suupisteteta? Meistrite Kvaliteedi lihasekser on kõikide lihasõprade ja kodumaiste maitsete austajate lemmik. Vaagnalt leiab küpsetatud seakarbonaadi, täidetud mune, singirulle ja keedetud seakeelt, krõmpsu lisavad Põltsamaa minikurgid.

Peolaua suupistekomplektist leiab korvikesi lõhesalati, tuunikalasalati ning kana- ja tomatisalatiga, samuti kitsejuustu-peedisuupisteid. Sobib ideaalselt kalasõpradele ja neile, kes soovivad kergemaid suupisteid.

Suupistekomplektid on müügil kõikides XX-i ja XXX-iga tähistatud Maximates.

Loomulikult on iga õige eestlase peolaual täidetud munad. Sinepise järelmaitsega täidetud munad viivad keele alla.

Maxima Meistrite Kvaliteedi rukkileivatort kiluga on täielik hitt! Tähtsamatel pühadel kaob rukkileivast valmistatud hõrgutis suure nõudluse tõttu kiirelt müügilettidelt. Ja seda ka põhjusega – see on valmistatud suure armastuse ja hoolega.

Salatid

Maxima Meistrite Kvaliteedi salatites tunned, et need on valmistatud pühendumuse ja hoolega. Soovitame minna tuttavate maitsete peale välja – rosolje, kasukasalat, kartulisalat maasuitsusingiga ja seakeelesalat redisega.

Dessert

Napoleoni kook on alati koogisõprade lemmik. Selle üle rõõmustab ka kõige suurem magustoidufänn. Kui hing peaks ihkama vahelduseks midagi magusamat, siis granadilli-maasikapavlova on sumedatesse suveõhtutesse ideaalne valik. Aga kui hing ihkab kodusemaid maitseid, siis tasuks proovida mannakreemi ja küpsisekooki.

