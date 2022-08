PÄEVARETSEPT | Arbuusisorbett banaaniga, kus pole tilkagi piima ja tibakestki suhkrut, aga on oi, kui hea!

Kuigi soe ja päikesepaisteline suvi on tore, siis viimaste aastate liigkõrged temperatuurid tekitavad suvepäevadel isu millegi värskendava ja karge järele. Üheks väga heaks jahutajaks on arbuusisorbett. Praegu on ka arbuusi kõrghooaeg - viljad on mahlased ja magusad. Niisiis, teeme arbuusisorbetti!