Suve supertäht! Leevendame kõrvetavat kuumust kolme jahutava jäätisekokteiliga

Jäätisekokteil on üks suve ikoone, ometi tuleb seda teha meelde sama harva nagu kama – aga head on mõlemad. Kõige mõnusam ongi kokteilitada kodus ja just nii, et saab kõrre seest viimase tilga ka veel kätte. Heidame hetkeks nurka klassikalised jäätisekokteilid õuna- või ploomimahlaga ja katsetame midagi uut.