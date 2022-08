Kata soodsalt pidupäeva vääriline laud kodumaiste maitsetega

Kas teadsid, et Maximas on 70% lihavalikust, 70% piimatoodetest ja 68% pagaritoodetest eestimaine?

70% lihavalikust Maximas on eestimaine ja kokku on sortimendis 953 erinevat lihatoodet värskest sea- ja veiselihast lamba- ning linnulihani välja. Lisaks leiab väga laiast sortimendist ka tipprestoranide peakokkade poolt kõrgelt hinnatud Frank Kutteri värsket liha. Värske liha kõrval on väga nõutud ka kohapeal valminud Meistrite Kvaliteedi lihatooted – alates maitsestatud praadidest ja rulaadidest ning lõpetades grillvorstikeste ja hakklihaga.

70% müüdavatest piimasaadustest on pärit Eesti tootjatelt. Valikus on kokku ligi tuhat erinevat nimetust kvaliteetseid piimatooteid tavalisest värskest joogipiimast tervisliku proteiinijogurti, laktoosivabade ning veganpiimatoodete ja tõeliste gurmeejuustudeni välja. Tootevalikust leiab ka hinnatud Võrumaa Nopri Talu toodangut.

68% pagaritoodetest on eestimaised ja valikust leiab ka Eesti Pagari suus sulavad küpsetised.

Juur- ja puuviljade valik on alati hooajaline ja värske ning on spetsiaalselt Sinule valitud.

Kuigi juba varem on Maximas olnud iga nädal suur valik sooduspakkumisi, siis sellest nädalast on senisest enam just eestimaist päritolu toiduained 30–40% soodsamad kui muidu.

Näiteks sel nädalal maksab kilo Rakvere maitsestatud seasisefileed 4,99 eurot, 250-grammine latt Nõo täissuitsuvorsti 2,69 eurot, poolekilone ämber Peipsi kurki 2,99 eurot, Nõo vorstisnäkid 1,19 eurot ja Eesti Pagari kirju kohupiimatort 6,99 eurot.

Eraldi soodustused on ka Maxima kliendikaardi omanikele. Neile maksab 200-grammine karp Reval Kondiitri küpsiseid 2,29 eurot, Kalevi 200-grammised šokolaadid on Aitäh-kaardi omanikele 1,79 eurot ja erinevad Põltsamaa viilutatud kurgid on 1,79 eurot purk. Lisaks on pidupäeva puhul tavapärasest 20 protsenti soodsamad ka Maxima oma kaubamärgi Meistrite Kvaliteedi salatid.