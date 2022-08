Kuidas valida sügavkülmikut? Kas eelistada klassikalist kirstu või vertikaalset külmikut? Kumb võtab vähem elektrit?

Sügavkülm peab olema jäävaba, et oma temperatuuri säilitada, mootor saaks tööd teha normaalselt ja lisakoormuseta ning et toiduained säiliksid ettenähtud aja. Uutel mudelitel on ise-sulatussüsteem No Frost juba sisse ehitatud. Kui seda funktsiooni ei ole, tuleb omanikul vähemalt kord aastas sügavkülm täiesti tühjaks teha. Hea on sulatada külmal talvepäeval, mil saad pooleks päevaks kuni päevaks asjad tõsta õue, rõdule – kui sul on see võimalus. Kord aastas puhastust soovitatakse tegelikult ka No Frost’i süsteemiga külmikutele.