Maailma kuulsaim viski, mis on tänaseks müügil peaaegu igas riigis

Johni poega Alexandrit, kes võttis äri isa surma järel üle, võrreldakse tänapäeval Bill Gatesiga. Tollal oli Kilmarnocki jõudnud raudtee, mis ühendas linnakest sadamaga. Alexander keskendus poes sajaprotsendiliselt viskile, tõi 1867. aastal välja Old Highland Whisky ja tegi nutikat müügitööd – leppis sadamas laevakaptenitega kokku, et need tema viski oma laeva võtaksid ja sihtpunktis maha müüksid.

Kaptenid olid viskimüügist huvitatud, kuna said kena komisjonitasu. Kiiresti muutus Alexandri viskisegu kättesaadavaks suuremates sadamates üle maailma. Seejärel tegi Alexander kaks olulist turundustrikki: võttis esimesena kasutusele kandilised viskipudelid, et need laevareisidel kindlamalt riiulil püsiksid, ning keeras pudelisildid 20 kraadi võrra viltu, et need kergemini silma torkaksid. 1889. aastaks, mil Alexander suri, oli Walkerite väike vürtspood muutunud tõeliseks rahvusvahelise haardega viskiäriks.

Isa surma järel jäi äri tema kahe poja kanda, kellest üks jätkas segamiskunsti täiustamist, teine aga pühendus müügitööle.

1908. palusid omanikud toonasel populaarsel Šoti kunstnikul Tom Brownel teha neile plakat. Kiiresti kritseldas kunstnik sammuva mehe. See visuaal oli otsustava tähtsusega – see eristas Johnnie Walkerit teistest Šoti viskitootjatest, kelle kuvandiks oli habemik mees šoti kildis torupilli mängimas.

Siin esitleti edasi sammuvat härrasmeest – kuju, millega oli lihtne samastuda igas maailma nurgas. 1909. aastal turule tulnud Black ja Red Label viskid olid juba sammuva mehe kujuga.

1920ndatel oli Johnnie Walker tuntud juba 120 riigis. 1934. aastal sai Johnnie Walker kuningliku tunnustuse ja volituse varustada viskiga Briti kuningakoda. Nüüdseks on viski surematuks tehtud tänu filmitegijatele ja laulukirjutajatele. Pärast filme „Blade Runner“ ja „Raiders of the Lost Ark“ oli joogist saanud ka kultuuriikoon.