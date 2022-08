Petmine otse meie nina all: toidu hindade järsk tõus ja sõjast tingitud toorainepuudus kasvatab toidupettuste hulka

Sel suvel sai Põlvamaal tegutseva Joosepi talu perenaine Kaire Roositalu ehmatava telefonikõne. „Üks klient ütles, et ta tahaks veel osta meie vaarikaid. Olin väga üllatunud, sest sel aastal oli meil vaarikasaak nii väike, et me neid müügiks ei pannudki,“ räägib Roositalu. Ta uuris kliendilt ostu ja marjade kohta täpsemalt. Tuli välja, et nad on langenud toidupettuse ohvriks.