Milline on õllejoomise kunst?

Õlle serveerimine ei tähenda vaid pudeli avamist ja selle sõbrale ulatamist – hele ja tume õlu nõuavad erinevaid serveerimistemperatuure, valamistehnikaid ja isegi klaase. Ning selleks, et hoiaksid oma seltskonnas endiselt õllespetsialisti tiitlit, tasub uued õllekokteilid ka läbi katsetada. Elu on täis maitseid!

Otse pudelist või klaasist?

Õllesõbra esimene kuldreegel – serveering vahumütsiga on tähtis! Õlut tuleks serveerida alati naturaalsest materjalist anumast, ideaalis on see klaas, aga sobib ka puit või keraamika.

Heledat õlut serveeritakse tavaliselt kõrgetest kitsastest klaasidest või õllekannudest, tumedat õlut soovitatakse serveerida laia alusega ülevalt kitsenevast klaasist.

Et õlle maitse paremini esile tuleks, siis võiks kindlasti serveerida seda külmast klaasist.

Kuidas valada?

Heledat õlut kalla rahulikult, hoides klaasi 45-kraadise nurga all ja suunates õllejoa klaasi sisekülje keskmisele osale. Kui pool klaasi on täitunud, keera see otseks ja jätka kallamist, kuni vahumütsike ulatub klaasi servani. Tumedat õlut võib valada otse klaasi põhja, liigse vahu tekkimisel hoia klaasi väikese nurga all.

Millisel temperatuuril?

Ideaalne temperatuur on 10–15 kraadi. Hele õlu võiks olla jahedam, tumedam õlu pisut soojem. Aga ära jahutamisega üle pinguta – liiga külm õlu kaotab suure osa oma maitsest.

Õllepudeleid ära aseta pikali, vaid hoia neid alati püstiasendis. Nii ei puutu jook korgiga kokku.

Kuidas juua?

Õlut joo väikeste lonksude kaupa. Et mõnu jätkuks kauemaks, ära klaasi kiirelt tühjaks joo.

Kui serveerimine on nüüd selge, siis järgmine õlleeksperdi tase on uute õllekokteilide tegemine.

Hele õlu + limonaad

Meie tunneme seda Radleri nime all, kuid nüüd tasuks üks jahutav suvekokteil ise kokku valada.