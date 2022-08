Geniaalne salatikaste, mis pani toidumaailma kihama! Rohelise salati lehed pole enam iial igavad

New Yorgis Manhattanil asuvat väikest restorani Via Carota peavad kaks iseõppinud kokka. Menüüs domineerivad Itaalia klassikalised toidud. Suurt hämmeldus tekitas klientides vaid rohelistest salati lehtedest roog, mille hinnaks oli 16 dollarit (15,5 eurot). Mis on selles roas nii kallist ja erilist? Kaste, ütlevad kliendid.