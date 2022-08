Suvepäikese käes küpsenud maitseküllased tomatid on praegu isutavaimad ja sobivad imeliselt lahtise piruka täidisesse. Näitamegi ette, kuidas teha mahlase sisuga ja krõbeda põhjaga tomati-quiche'i. Muretaina valmistamise puhul on oluline meeles pidada, et kasutad külma võid.