Black Food Festivali food truck koostöös 4Sisters Cateringiga on taas liikumas juba sellest nädalast

Tallinn Food Truck Festivali mustaks lambaks saab seekord food truck, mis pakub peamiselt musta värvi toitu. Nimelt on tegemist väikese amuse-bouche maitseelamusega juhatamaks sisse juba 17.ndal septembril toimuvat Black Food Festivali. Üleni mustas truckis toimetab 4Sisters Catering ning pakub mehhikopäraseid roogasid, mille ühiseks jooneks on maitserikas must. Kui sa tahad avastada midagi tõeliselt huvitavat ja keelt mustakstegevalt maitsvat, siis tule julgelt ligi ja proovi, mida meil pakkuda on.