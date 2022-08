Vinnutatud tomatitega tort ja õunatäidisega toorkook, mille valmistamiseks pole vaja kulutada elektrit

Ilmateade lubab jälle kiiskavat päikest ja kõrvetavat kuumust. Viimane aeg vinnutada tomateid ahju asemel päikesekuumuses. Ahjus valmivad need küll kiiremini, kuid kas pole tore valmistada tomateid nii nagu on seda tehtud sajandeid enne meid. Pähklikaramelline õunatoorkook on aga lausa eriline maiuspala. Sega koogile pähklitest-datlitest põhi ja pane koos täidisega sügavkülma tarduma. Voilà! Õhtusöök missugune!