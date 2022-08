Neli ideed, kuidas punasele peedile austust avaldada — peet hoiab sööjal silmad korras ja suurendab rammu

Punane peet on hilissuvel üks toitainerikkamaid juurikaid üldse. See on täis C-vitamiini ja folaate, rääkimata antioksüdantidest, mida on kõige kasulikum süüa nii, et kokku satuksid eri värvi köögiviljad. Punane peet on eriti hea silmanägemisele ja parandab ka vastupidavust. Nimelt leidub peedi mahlas luteiini, antioksüdanti, mida kasutatakse silmi ravivates kapslites ja nitraate, mis mõjuvad lihaskoele ja aitavad alandada hapniku hulka, mida on lihasel pikema pingutuse ajal vaja.