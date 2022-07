Kangelase toit! Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sööb hommikul ainult seda rooga

Ajakirjas Time avaldas Ukraina president Volodõmõr Zeleskõi, et tema sööb hommikusöögiks alati muna. Kuigi ka eestlased on isukad munasööjad, võiks see jõuda meie toiduvalikusse märksa rohkem. Muna on maitsev ja sellele lisaks asendamatu vitamiini- ja mineraaliallikas. Kulturist ja toitumisspetsialist Ott Kiivikas ja Dava Foods Estonia juht Vladimir Sapožnin räägivad, kuidas on muna kõige tervislikum süüa.