Praegu on murakate hooaeg! Mille poolest on see imemari kasulik ja mida murakast valmistada?

Murakal on eesti rahvakeeles mitmeid nimetusi: põldmurakas, marivars, põldvääne ja karumari. Ja tõsi see viimane on, sest murakas peab vastu ka väga karustes tingimustes, taludes kuni 40-kraadilist talvekülma, kuid on samas suviti ka üsna pirtsakas, eriti kuivuse osas.