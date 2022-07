Hõrk ja figuurisõbralik – grillitud krevetid

Krevettide grillimine on kiire, lihtne ning mugav ja tehes ostud Maxima kauplustest võid alati arvestada odava Maxima hinnaga.

Alati on tark krevetti enne kuumutama hakkamist pisut marineerida. Võta pooleks laimi- ja apelsinimahla. Lase neil 10-15 minutit selles marineerida, lisa pisut pipart ja maitserohelist. Juhul kui oled vürtsi sõber, siis lisa ka paar chillikauna marinaadi.

Selleks, et krevettide pööramine oleks lihtne ja nad küpseksid ühtlaselt, soovitame krevetid lükata grillimistiku otsa. Nii on nende pööramine mugav ja saad küpsusastel silma peal hoida.

Kõiki neid nõuandeid silmas pidades tee oma järgmine ost targalt just Maximas, kus on igal nädalal lai valik odava hinnaga pakkumisi nii värskest kala- ja mereannivalikust kui ka hooajalistele aedviljadele, et saaksid valmistada läbimõelduid, mitmekülgseid, tervislikke ning rahakotisõbralikke eineid. Sooduspakkumistega saad lähemalt tutvuda siin.