Eestlaste lemmikvili! Meie metsade tõmmu kroonijuveel – harilik mustikas. Mida teha mustikatest?

Kõik teavad, et mustikas on kasulik. Sest vanaemad on seda alati rääkinud. Mida värskemalt, seda parem, ja mida rohkem hooajal neid süüa jaksad, seda etem. Kuid nii kummaline, kui see ka ei tundu, siis mustika kui marja mõjust tervisele pole maailmal endiselt ette näidata eriti põhjapanevaid kliinilisi uuringuid. Lisaks on enamik uuringuid läbi viidud kultuurmustika, mitte metsamustika baasil.