Vladislav Koržets annab ideid, mida teha kilust! Lisaks kilutoidud, mida on suurepärane ka pidulaual pakkuda

“Kilu ei ole Eesti rahvuskala, aga ta on Eesti vete kullatükk", teab kalamees ja luuletaja Vladislav Koržets öelda oma perekohviku laua taga. Kui räägime kilust, siis mõtleme eelkõige vürtsikilu, kuid ka värskest kilust saab hulganisti mõnusaid toite valmistada, sest Koržetsi meelest on kilul gurmaani jaoks selliseid omadusi, mida teistel kaladel samavõrra ei ole. Kilu võimalusi saab võrrelda nende võimalustega, mis on anšoovisel Euroopas.