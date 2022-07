Kõik, kel peenral suvikõrvitsad kasvamas, teavad, et õisi on kahesuguseid. On emasõied, millele ilmub külge väike suvikõrvitsabeebi, ja on isasõied, mis uhkelt pika varre otsas edvistavad ja beebindusest midagi teada ei taha. Sellised isased õied võiks julgelt toiduks ära tarvitada. Samamoodi sobivad süüa beebi-suvikõrvitsad, millel veel õis otsas.