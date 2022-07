KUULA SAADET | Vala välja! #76: Bordeaux’ magistrikraadiga noored valavad Tallinnas veini välja

Joogissaade on lõpuks pärast mitmekuist hingetõmbamist tagasi! Martinil ja Keiul on sellel korral külas noored veiniasjatundjad Hanna-Maria ja Karl-Erik Laanet. Noor abielupaar on veinialal saanud ühe parima mõeldava hariduse veinimekas Bordeaux’s (peaksid olema ainsad eestlased). Nüüd rakendavad noored aastate jooksul saadud teadmisi ja kogemusi Tallinnas oma veiniateljees inimestele põnevaid veine välja valades.