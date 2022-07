Rahumeelse autosõidu ootuses – söö, mängi, naudi!

Lapsed on ärasõiduhommikul suurest õhinast ja ärevusest tunde varem üleval. Ometigi saab tegutseda ja lustida ja autoga kaugele ära sõita! Ainult et absoluutselt iga lapsevanem on kuulnud aegumatut tagumise pingirea dramaatilise alatooniga sümfooniat nii umbes pool tundi pärast autosõidu algust: MILLAL ME JUBA KOHAL OLEME? MUL ON KÕHT NII TÜHI!