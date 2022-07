Virve Köster ehk Kihnu Virve – eriline rahvalaulik ja tavaline oma pere kokk, kes kokkamist väga ei naudi

Sellest ajast, kui rahvalaulik Virve Köster ehk Kihnu Virve veel noor oli, on toiduainetega suured muutused toimunud. „Kõik on teistmoodi. Nüüd on liha kõva, pekist liha leiab harva, piim ei lähe enam korralikult hapuks ja …,“ loetleb Virve. Aga millised toidud on Kihnu Virve lemmikud?