Krõbedad pätsid varajastest kartulitest pakatavad südasuvistest maistest maitsetest

See pole küll uus idee, aga kartulipätsid on nii maitsvad, et seda hõrgutist on ikka ja jälle hea meelde tuletada. Pätside maitsestamisel ei ole piire, samuti serveerimisel. Eriti suupärane on see suvel varajastest kartulitest valmistatuna, kaaslaseks grill-liha.