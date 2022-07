Kohvikutepäev! Hiidlased meelitavad külalisi tordiga, mis puusale liiga ei tee, kalaga, mida saab vaid saarelt ja vaimutoiduga, mis paneb mõtte jooksma!

2022. aasta on Hiiumaal kirjanduse aasta. Lisaks söögile ja joogile pakutakse sel korral ka kamaluga vaimutoitu ja mekitakse kirjanduspalasid. Kohvikutest võib leida nimekaid kirjanikke, kirjastajaid, luuletajad. Suuresadama „Traalikohvikus“ loevad parimate kalasöökide kõrvale ja meeli paitava merekohina taustal oma aegumatut luulet Paul-Erik Rummo ja Viiu Härm. Laukal avab uksed Herman Sergo samanimelise teose ainetel loodud kohvik „Randröövel“. Seal rännatakse tagasi krahviajastusse ja räägitakse kunagise Hiiumaa valitseja krahv Otto Reinhold Ludwig von Ungern-Sternberg’i uskumatutest tegemistest siin ja sealpool merelaineid. Kõplased aga koguvad üheks õhtuks külavahele kokku raamatukogu. „Küla keskele loodavasse raamatukokku tuuakse oma koduriiulitest head ja huvitavat, mida saab kohvikutesse kaasa võtta, no et mingil juhul igav ei hakkaks,“ lausub Kõpus asuva kodukohviku „Sepa Sumin“ korraldaja Svetlana Reinmets.

35 kodukohviku seas on tuntud tegijaid oma tuntud headuses kui ka neid hiidlasi, kes on just sel aastal härjal sarvist haaranud ja avavad kohviku esimest korda. Nii näiteks teeb esimest korda kodukohviku pidamises käe valgeks tubli nelja lapse ema Reeni Metsküla, kelle „Pannkoogikohvik Krõll“ ootab väikseid ja suuri külalisi Käinas. „Olen kodukohviku pidamise mõtet keerutanud aastast aastasse lubadusega, et küll järgmisel aasta teeme. Nii juba mitu aastat. Kuna nüüd sain enda kõrvale tugeva, heasüdamliku ja ülimalt positiivse ellusuhtumisega naabrinaise, andis tema viimase tõuke. Otsustasime, et teeme kohvikut koos! Meid on õnneks õnnistatud ka suure hulga ülilahedate sõpradega, kes selle parimas mõttes hullusega kaasa tulevad,“ ütleb Reeni.