Ainult mitte „hulludele“! Jeremy Clarksoni uus restoran ei paku mitte midagi taimetoitlastele ega veganitele

Endine motosaate Top Gear saatejuht ja tänane farmer Jeremy Clarkson avas siiski oma restorani Diddly Squat pärast kuudepikkust raevukat vaidlust kohaliku omavalitsusega selle üle, kas talle antakse luba avada söögikoht või mitte. Aasta alguses lükkas nõukogu tema ettepaneku tagasi väitega, et see rikuks looduslikult kaunist ala lääne Oxfordshire`is. Kuid see ei peatanud Jeremyt, kes leidis hoopis, nagu ta ise ütles seadusest „väikese meeldiva lünga“, mis võimaldas tal avada restoran veidi teises kohas.