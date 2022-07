Toit on tähtis! Mis on ralliäss Ott Tänaku lemmiktoit, mis viib ta võidule?

Mõned aastad tagasi postitas rallisõitja Ott Tänak oma sotsmeedialehel pildi, kus ta istub Soomes võistlusel Michelini rehvide kuhja taga ja sööb. Pildiallkirjas naerab ta, et „see on õige neljatärniline Micheilini restoran“. Kuid ralli ajal on sõitjatel kaasas vaid pähklid ja riisigaletid. Pärast rallit võivad nad süüa kõike ja vahel kohe on kastmes kartuli ja liha isu. Seda tunnistab ka rallisõitja Ott Tänak, et tema lemmiktoit on just see roog. Siin lihahimu rahuldamiseks mõned erinevad retseptid, mille kõrvale sobib värske kartul nagu valatult.