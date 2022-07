Vitamiinipomm! Päikesesoe küps tomat teeb tuju heaks ja annab kauni jume! Mida head tomat veel meiega teeb?

Ei jõua ära oodata, millal esimesed juba punakate põskedega tomatid päris valmis saavad. Kindel on see, et väga palju aega enam ei lähe. Värskete tomatite hapu-magus maitse sobib erinevate toitude hulka, kuid kui mõelda tomati tervisekasu peale meenub esmalt fütotoitaine lükopeen, mis on tuntud eesnäärmeprobleemide ennetaja. Uuritud on ka selle toimet rinna-, maksa- ja kopsukasvajate vältimisel.