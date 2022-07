Kui sooja ilmaga kuuma jooki ei taha, tee hoopis külmpruulitud kohvi, frappet või jääkohvi

Cold brew ehk külmpruulitud kohv on algselt pärit Jaapanist ning selle kohvivalmistamise meetodi ajalugu ulatub aastasse 1600. Eestis aga on külmpruulitud kohv populaarse saavutanud alles viimase paari aastaga. Pauligi kohviekspert ja -koolitaja Mihkel Jürimaa selgitab täpsemalt, millise joogiga on tegu.