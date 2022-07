Suvepäevade superstaar! Täiusliku maasikakoogi saad vaid ühe põneva koostisosa lisamisega

Selle koogiga võidad ka kõige skeptilisema külalise südame. Paku seda maal, metsas või merel - see on nii lihtne ja imemaitsev. Koogipõhja, kus on üks eriline koostisosa, võid juba varem valmis teha, et siis serveerimise eel anda sellele vaid viimane lihv.