KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas #7. Miks peaksime sööma kohalikku ehk kestlikku kala?

Selle loogika järgi soovitab Plaan süüagi Eesti enda kalu, mis on laias laastus kõik kestlikud. Seda, mis seis on kohaliku kalaga, soovitab ekspert uurida veebilehelt www.kalafoor.ee, kus igal kevadel uuendatakse informatsiooni, milline kohalik kala on paremas seisus. Igale Eesti kalale on antud fooritulede järgi tähistus, kas konkreetset kala on sellel aastal meie vetes palju või on liik ohus.

Rimi Eesti ostujuht Talis Raak lisab, et nemad on kõigis oma ketipoodides läinud üle kestliku kala müümisele ehk siis Rimist kala ostes võib olla täiesti kindel, et see kala on õigesti püütud, seda liiki on meredes, järvedes või jõgedes küllalt ja kala on söömiseks ohutu.

„Protsess jõudmaks selleni, et Rimi poodides müüme vaid kestlikku kala, on olnud pikk ja nõudnud täiesti uut lähenemist. Oleme pidanud kõikide kalatoodete puhul veenduma lõplikult selles, kust on kala pärit. Ei saa aga salata, et eestlane eelistab siiani punast kala ja kui seda sortimendis ei ole, siis väga julgelt ei võeta alternatiiviks mõnda Eesti kala, pigem eelistatakse minna lihaleti juurde asendust otsima,“ selgitab Raak.

Kala söömisest, müümisest ja üldisest olukorrast Eestis rääkisid stuudios Eestimaa Looduse Fondi kestliku kala ekspert Joonas Plaan ja Rimi Eesti ostujuht Talis Raak. Saadet juhtis ajakirjanik Martin Hanson.

Lähemalt vaata kestliku kala olukorra kohta Eestis lehelt www.kalafoor.ee.

Kuula järjekordset Rimi toidusaadet siit:

