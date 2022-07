NÕUANNE | Kas sina teed maasikaid sügavkülmutades ka neid vigu? Nipid, kuidas säilib marjade maitse, tekstuur ja värv kõige paremini

Praegu on maasikate tippaeg ja mahlasest suvisest hõrgutisest tuleks maksimum võtta. Nüüd, kui üldse, on aeg hoidistada värsked marju sügiseks ja talveks. Suvel külmutatud maasikad on mõnusad näiteks talvehommikutel kaerahelbepudru peal, smuutis või pannkoogil toormoosina. Kuidas külmutada aga marju nii, et säiliks ka nende värv ja maitse?