Täna on üleilmne šokolaadipäev! Kellele ei meeldiks šokolaad - see suus sulav hõrgutis on tuntud ka kui tuju parandamise kiirabi. Šokolaadi maitse tundub ilmselt nii ideaalne seepärast, et selles on lisaks magusale ka natuke soolast, kibedat ja haput. Ja milline aroom!