Vahel on nii kange kompoti-isu, et sööks kohe otse purgist lusikaga koukides. Vanaemaaegses maasikakompotis on nii palju marju, kui vähegi purki mahtus. Keeda seda võimalikult vähe ja lisa võimalikult vähe suhkrut, et säiliks maasikate värv ja maitse ning marjad oleksid veel veidi krõmpsud.