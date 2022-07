PROOVI JÄRELE! Suvine nahahooldus kodus

Toome sinuni mõned väga kiired ja lihtsad nipid, et saaksid kodus olevatest toodetest endale ühe värskendava ja mõnusa hoolduse teha.

Näonaha niisutamiseks ja värskendamiseks

Kurgid silmadele – sobib eriti hästi tursete vältimiseks ja on ka niisama mõnus jahutav turgutus keset suvekuumust. Soovitame panna kurgiviilud enne mõneks tunniks sügavkülma. Eriti ideaalne kuumadel suvehommikutel.

Külmpressi oliiviõli – sobib kasutamiseks eriti hästi siis, kui oled koju unustanud oma niisutava näokreemi. Oliiviõli on traditsiooniline toimeaine nahahoolduses, kuna ta on eriti rikas valkude, mineraalide, vitamiinide ja antioksüdantide poolest. Aitab taaselustada nahka ja on väga tugev niisutaja.