Söö nagu staar | Stanley Tucci: „Toit ei ole lihtsalt suur osa mu elust, see ongi mu elu!“

Toidu kohta on igal inimesel olemas oma arvamus. Kahjuks panevad vähesed need kirja. Veel vähem on neid, kes panevad kirja vaimukaid sooje mälestusi söömadest ja kogetud maitsetest. Filminäitleja Stanley Tucci oma saladust ei avalda, kuidas ta neid asju nii detailitäpselt kõiki meenutada suudab, aga igal juhul on tegemist nostalgiast ja pragmaatilistest olukordadest väljatulemistest läbi segatud raamatuga.