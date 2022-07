Kas hernesupp tappis klassiku? Tammsaare maohaigus ei lubanud kirjanikul paljusid roogi nautida, selle asemel lustis ta toiduga oma teostes

Kirjandusteadlased ütlevad, et Anton Hansen Tammsaare looming on nagu põhjatu ookean, kust võib lõputult ammutada ja midagi uut leida. Kõik, kes on lugenud tema raamatuid või kuulanud koolitundides ta teoste käsitlusi, teavad küll peast tsitaate armastusest ja rängast tööst, aga kirjandusklassikul on palju juttu ka toidust, mida vähesed märkavad.