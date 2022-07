Koogid-tordid, milles särab meie suvemarjade superstaar - maasikas

Maasikatort peaks olema iga suvise peo lahutamatu osa. Kui panna kokku maasikad , šokolaad ja vahukoor, siis võib üsna kindel olla, et selle tordiga juba mööda ei pane!

Mahe ja mahlane suvine maasikatort, mille saad kiirel puhul kokku laduda poebiskviidiga. Võimalusel küpseta aga biskviitpõhi ise, sest nii maitseb tort kõige paremini. Lao maasikatort soovitatavalt kokku 2–3 tundi enne serveerimist, et tordi eri maitsed jõuaks korralikult läbi imbuda.

Šokolaadikook maasikatega

Dekadentlik brownie-tüüpi põhjal kook on eriline selle poolest, et maasikad ei ole siin küpsetatud kujul, vaid värskena kahe šokolaadikihi vahele laotud, mahlased ja aromaatsed. Kook on üsna tummine, -naudinguks piisab väikesest tükist.