Rohelised herned keelel ja meelel! Kui herneid jääb näksimisest üle, siis tee neist midagi erilist

Hernes on suviste köögiviljade a ja o. Näksi värskelt või keedi supiks, maitseb ikka sama hästi. Aga roheline kaunvili ei kuulu ainult roogadesse, me ka räägime neist palju - elu veereb nagu hernes, me hirnume end herneks, haigena oleme hernesveel, muinasjutu printsess magas herneteral ning meie põldudel on hernehirmutised (mitte kartuli- ega porgandihirmutised). Hernest ei saa iial küllalt.