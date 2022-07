Slava Ukraini! Ukraina borš kanti UNESCO kohest kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekirja

Toit pole süütu arginähtus, nagu on öelnud sotsioloog ja kokandusentusiast Pille Petersoo. Samal ajal, kui Ukraina pinnale kukkusid esimesed Vene tankidest lastud pommid, lahvatas ka supisõda. Venemaa välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova teatas, et ukrainlaste natsliku olemust näitab see, et nad nimetavad jultunult oma kulinaarsetes raamatutes borši Ukraina supiks ning selle jultumuse hävitamiseks käivitaski Venemaa täieulatusliku sõja Ukraina vastu - me veel näitame, kellele borš kuulub.