Amatöörkokad, tähelepanu! Valmis olla! Start! Maailma suurim kokasaade „MasterChef“ jõuab Eestisse!

„Kõigil Eesti amatöörkokkadel on võimalus panna oma oskused proovile ning välja selgitada, kes neist on parim,“ kommenteeris „MasterChef Eesti“ kohtunik ja saatejuht Orm Oja. „Oled sa jalgpallur, muusik, sekretär, tippjuht või õpetaja – toiduvalmistamises kirglik inimene ei pea olema professionaal ega viljelema kokaametit, et luua aukartust äratavaid roogasid. Seega tasub end igal juhul MarterChef Eesti saates proovile panna,“ kutsus Oja üles osalema ja end saatesse registreerima. Eelvoorudes valivad kohtunikud välja 12 finalisti, keda ootavad ees põnevad ülesanded. 12-episoodilise sarja võitja saab auhinnaks 10 000 eurot ja ihaldusväärse MasterChef Eesti tiitli.