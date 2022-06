Hapukurgihooaeg! Toiduteadlane Rain Kuldjärv avaldab oma hapukurkide salaretsepti!

Hapukurgiretsepte on nii palju kui tegijaid - igaühel on oma salajane koostisosa, mis hapukurgid eriliseks teeb. Kuid metoodikanipid on kindlad. Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse toiduteadlane Rain Kuldjärv, kes on tuntud kui pühendunud hapendamisfänn, jagab oma hapukurkide tegemise salaretsepti ja avaldab seisukoha dilemmas - äädikaga või äädikata.