Unustatud viinamarjade comeback: mismoodi ja millised viinamarjasordid on päästetud hääbumisest

Maailmas on kümme tuhat viinamarjasorti, kuigi tavaline veinisõber teab üles lugeda vaid mõnda. Ja see ongi täiesti mõistetav, sest veel mõne aastakümne eest ei pööratud veiniviljeluses sortidele erilist tähelepanu. Vein oli vein ja viinamari viinamari. Kuid õnneks leidus veinipõldudel erinevaid marjasorte. Need on säilinud ja nende vastu on hakatud aina enam huvi tundma.