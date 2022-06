Tarbi targalt! Lihaekspert annab nõu, mida teha grillpeost üle jäänud liha ja šašlõkkidega

Kuna liha on juba eelnevalt küpsenud, muudab see toiduvalmistamise veelgi hõlpsamaks ja mugavamaks. Et maitsvad toidud raisku ei läheks ning toiduraiskamist kodudes vähendada, jagab Rakvere ja Talleggi tootekategooriajuht Heli Sepp kasulikke soovitusi, mida maitsvat annab hõrgust grilli ülejäägist ka järgnevatel päevadel valmistada.