Mida teha hapukurgivedelikuga? Tee sellest kastet, lihamarinaadi või kui võtsid paar pitsi ülearu, siis joo lihtsalt ära

Meie teada-tuntud vanarahva tarkuse on avastanud nüüd ka sotsiaalmeediastaarid üle ilma, kes kiidavad äädikalisandita hapukurgivedeliku headust. Niisiis, kui hapukurgid on ära söödud ja järele on jäänud hapukurgivedelik ning käsi haarab automaatselt purgi järele, et vedelik ära visata, siis ära sina ka tee seda! Kalla see hoopis kastmesse või lisa leivamäärdele, vala lihale marinaadiks või turguta jaanipäevajärgsel hommikul nõrka olemist.