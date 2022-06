SUUR LIMPSITEST: millised limonaadid on parimatest parimad? Maitselt mahlased ja mitte mingid siirupilurrid!

Valisime testimiseks poeriilulilt välja üksnes väga head limonaadid ja tegime neist omakorda hüper-super-ekstra-über valiku. Sellega on nüüd korras. Me TEAME, mida ostame sel suvel lastele ja me TEAME täiskasvanute meelepaitajaid. On jooke, mis sobivad hästi ka boolipõhjaks või dringi pikenduseks, kuna naturaalsetes limpsides jagub ohtralt puuviljasust.