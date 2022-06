Me peame rääkima grillimisest! Levinud grillivead, mida jaanipäeval vältida ja nipid, mis teevad sinust tõelise grilliässa

Liharoogade meistriklassi koolitaja ja kutseõpetaja Kristi Luhti sõnul on suvine grillimine eestlaste seas väga populaarne, aga sageli grillijad ei tea, mida nad teevad ning väärt liha rikutakse ära. „Kõige tähtsam reegel on see, et grillimine ei ole niisama õues õllejoomine ja sinna kõrvale liha kõrvetamine. Kui grillid, siis grilli! Paraku sugugi kõik Eesti mehed pole sellised grilliässad, kelleks nad end peavad. Aga paari põhilise grillitõe äraõppimine on jõukohane igaühele,“ ütles Luht.