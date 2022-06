Grilli ülejäägid? Lahendus on leitud!

Pärast jaanipäeva lookas laudade katmist jääb tihtipeale igast toidust natuke järele. Nende abil saab valmistada mõnusa toidukorra nii endale kui ka oma sõpradele ja vahel kujuneb jaanipäevajärgne pidu veel eriti vahvaks ürituseks – kõik vajalik on juba kodus olemas. Kui peol osa liha grillimata jäi, on mõnus korraldada pärast jaanipäeva pidu. Jalutuskäik lähimasse Maximasse annab võimaluse puuduolevad toiduained kiiresti ja odavalt kaasa osta.

Maitsvad ampsud eineks

Kui peres on neli liiget, aga külmkapis taldrikul on kaks viilakat grill-liha ja mõned šašlõkitükid, siis esmapilgul ei näe see välja nagu valmis toidukord. Kui aga panna kokku mõnus salatipadi, kasutades näiteks jääsalatit või Hiina kapsast, lisada sellele tomatit ja paprikat ning hakkida sinna lihatükikesed, on hetkega valmis täiesti uus ja ilus toidukord. Kogu valik on kodu lähedal Maxima kaupluses saadaval.

Kes soovib rohelisest salatist tõhusamat ampsu, saab hõlpsasti valmistada hamburgeri, einevõileiva või pikast saiast tehtud baguette’i. Tehnoloogia on ju sarnane – varu sobiva kuju ja maitsega saiad-leivad, lisa lihaviilud ning iluks ja maitseks ka veidi salatit ning köögivilju. Möödunud peost järele jäänud grillitud köögiviljad aga võib järgmisel hommikul kasvõi panni peal soojaks lasta – mõnusad maitseomadused ja ilusad värvid pole veel kusagile kadunud!

Omletimaailma lõputud võimalused

Omletid on üks prantslannade kiireid ja tervislikke toidunippe ning see maitsev toit on ka Eestis populaarne. Omletipannile võib panna praktiliselt kõik maitsvad soolased suutäied, mis grillipeost üle jäid – olgu selleks liha, vorstike või köögivili. Enne kui omlett päris valmis saab, võib lisada luksust ja head maitset juustuviilude või -tükikeste abiga.

Teise päeva pitsa