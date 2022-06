RETSEPTID! Sööme rohkem kohalikku mageveekala ja pisikesi kalaliike: puuplangul grillitud haug ja räim

Kõige keskkonnasõbralikum on süüa mageveekala ja pisikesi kalaliike. Näiteks räime ja haugi. Haugi puhul on oluline, et see pärineks justnimelt mõnest mageveekogust, sest Läänemere haug on kahjuks kalafoori kollases nimekirjas. Lisaks on oluline osta kala ainult sealt, kus saab vastutustundlikult püütud kalu - elukeskkond on jäetud terveks ning ei püüta ohustatud liike. Peakokk Demo Kaev koostas kaks lihtsat kala grillimise retsepti.