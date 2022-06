RETSEPTID! Isegi Tanel Padar küpsetab pannkooke ja Puuluubi Pastacas on suisa pannkoogifänn - ta paljastab ideaalsete pannkookide saladuse!

Kes ei armastaks pannkooke?! Puuluubi Pastacas on suur pannkoogifänn ja laulja Tanel Padar avaldas hiljuti intervjuus raadiosaatele „Vikerhommik“, et temagi teeb sageli puhkepäeva hommikul lastele pannkooke. Nädalavahetuse tüünel hommikul ongi paras aeg neid teha. Küpsetamise lõhnade peale ärkavad riburada kõik su pereliikmed ja juba uniselt poolel teel kööki rõõmustatakse, et täna saab pannkooke! Pannkooke saab teha mitut moodi — õhukesi ja pakse, soolaseid ja magusaid, pannil ja isegi lõkkel.